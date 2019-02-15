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Экономика
15.02.2019 12:31
Текст: Игорь Зубков
Видео: Александр Шансков

На улицах городов появятся системы распознавания лиц

Системами распознавания лиц в ближайшие три-пять лет будут оборудованы центральные улицы, транспортно-пересадочные узлы и другие людные места в российских городах. Об этом "РГ" рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Это радикально повысит уровень безопасности в городах. Чибис отметил, что эти системы могут быть использованы не только для борьбы с преступностью, но и, например, для поиска потерявшихся детей. Технологии были апробированы в ряде городов в ходе чемпионата мира по футболу-2018, у российских компаний есть ряд готовых решений в этой сфере.

"Мы всячески будем этот инструмент поддерживать, этот подход является одним из базовых требований цифровой трансформации в рамках проекта "Умный город", - сказал Чибис. - Процесс внедрения будет очень активным, потому что в этом заинтересована и публичная власть, и сами горожане".

Фото: РГ
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Чибис отметил, что внедрение камер и софта по распознаванию лиц может быть совмещено с системами фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Также это возможно в рамках специальных концессий или муниципальных проектов.

Чибис рассказал и о развитии систем голосования и обратной связи в сфере управления многоквартирными домами и городского благоустройства. Так, у управляющих компаний появится обязанность иметь мобильное приложение, через которое собственникам будет удобно влиять на их работу, ставить им оценки, заказывать дополнительные услуги, голосовать и обращать внимание на проблемы.

"Сейчас обязанности иметь свое приложение нет, но это точно не за горами", - подчеркнул Чибис.