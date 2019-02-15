В Сочи прошли переговоры руководителя Минпромторга РФ и главы Адыгеи

В ходе Российского инвестиционного форума в Сочи на экспозиционной площадке Адыгеи состоялась рабочая встреча главы РА Мурата Кумпилова и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Глава республики ознакомил федерального министра с инвестиционным потенциалом Адыгеи, представленными для инвесторов площадками и предложениями, с которыми республика приехала на форум. Мурат Кумпилов сообщил также о реализуемых в регионе проектах. Среди крупных - строительство первого самого мощного в стране ветропарка и расширение ТЦ "Мега-Адыгея". О каждом из них была представлена подробная информация и видеопрезентация.

Денис Мантуров положительно оценил деятельность республиканской власти по привлечению инвестиций, отметив важность создания условий для работы бизнеса.

Глава республики рассказал, что Адыгея демонстрирует положительные показатели по ВРП. Ожидается, что по итогам года он возрастет на 2,4 % и составит 107,8 млрд рублей.

"В составе валового регионального продукта промышленность составляет 15 %. И на протяжении последних лет по целому ряду макроэкономических показателей в республике сохраняется позитивная динамика. Большое значение уделяется и вопросам импортозамещения, привлечению инвестиций как основному драйверу экономического роста. Продвигаем проекты индустриальных парков", - сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что республика уделяет большое внимание развитию создаваемых в Адыгее парковых зон. Среди них - индустриальный парк Яблоновский, который презентован сегодня для инвесторов. Его планируется создать на площади 364 гектара, в непосредственной близости к Краснодару.

Как отметил Денис Мантуров, сегодня сформирован широкий инструментарий поддержки, которым могут воспользоваться потенциальные инвесторы, предприятия республики. Министр также акцентировал внимание на возможностях, которые открываются в энергетике в связи с реализацией в Адыгее проекта создания ветроэлектростанции.