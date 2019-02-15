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Экономика
15.02.2019 16:00
Текст: Игорь Зубков
Видео: Александр Шансков

Под регуляторную "гильотину" могут попасть свыше девяти тысяч актов

По предварительным оценкам Минэкономразвития, под действие регуляторной "гильотины" могут попасть свыше девяти тысяч нормативно-правовых актов. Об этом рассказал "РГ" заместитель министра экономического развития Савва Шипов.
Фото: РГ МЕДИА Фото: РГ МЕДИА
Фото: РГ МЕДИА

"Мы считаем, что гильотиной нужно отсечь не просто старые требования, но требования, которые не связаны с реальными рисками, - пояснил Шипов. - Например, какой смысл в обязательном требовании о том, в какой цвет покрасить улей? Может, какой-то смысл есть, но с безопасностью он вряд ли связан. Привязать обязательные требования к конкретным рискам - это та задача, в которой заинтересованы и контролеры, и предпринимательское сообщество, и граждане".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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При этом он не исключил, что государство может вовсе отказаться от прямого регулирования в каких-то сферах. "Работа, которая сейчас начинается, это очень серьезное переосмысление, мы можем прийти к неожиданным для себя решениям, - сказал Шипов. - Возможно, в каких-то сферах, с учетом отсутствия рисков, можно будет перейти от контроля к саморегулированию или страхованию".

Ранее Минэкономразвития предлагало провести ревизию актов, изданных до введения оценки регулирующего воздействия (2010 год). Премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщив о решении привести механизм регуляторной гильотины в действие, не упомянул об этом, следовательно, вопрос о том, акты какого периода затронет регуляторная гильотина, еще не решен.

Также предстоит определить сроки, к которым должны быть пересмотрены обязательные требования (они будут дифференцированы исходя из объема регулирования в разных сферах контроля и надзора), принципы, которым они должны соответствовать, чтобы попасть в новые акты.