Сумма контрактов на форуме в Сочи выросла в 7 раз

Сумма контрактов, заключенных на Российском инвестиционном форуме в Сочи, выросла в 2019 году более чем в семь раз. Об этом заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, в этом году на форуме было заключено 443 соглашения на общую сумму 768 миллиардов рублей (без учета контрактов, составляющих коммерческую тайну). Год назад речь шла о 184 соглашениях примерно на 100 миллиардов рублей.

Число участников также заметно выросло - в 2019 году на форум приехали больше 8 тысяч делегатов (в 2018 году - 5 тысяч). В этом году в Сочи приехали 79 глав регионов и рекордное число иностранных участников, сообщил Козак. Больше всего представителей зарубежного бизнеса было из США - 15 человек, уточнил вице-премьер.

Таким образом, интерес и к форуму, и к российской экономике растет, отметил Козак.