14-15 февраля | сочи
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Экономика
15.02.2019 16:50
Текст: Роман Маркелов

Сумма контрактов на форуме в Сочи выросла в 7 раз

Сумма контрактов, заключенных на Российском инвестиционном форуме в Сочи, выросла в 2019 году более чем в семь раз. Об этом заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

Фото: РГ МЕДИА
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По его словам, в этом году на форуме было заключено 443 соглашения на общую сумму 768 миллиардов рублей (без учета контрактов, составляющих коммерческую тайну). Год назад речь шла о 184 соглашениях примерно на 100 миллиардов рублей.

Число участников также заметно выросло - в 2019 году на форум приехали больше 8 тысяч делегатов (в 2018 году - 5 тысяч). В этом году в Сочи приехали 79 глав регионов и рекордное число иностранных участников, сообщил Козак. Больше всего представителей зарубежного бизнеса было из США - 15 человек, уточнил вице-премьер.

Таким образом, интерес и к форуму, и к российской экономике растет, отметил Козак.