Ученые и спортсмены станут послами юбилея Михаила Калашникова

Представители науки, спорта, культуры и бизнеса выступят в роли послов 100-летия со дня рождения известного конструктора Михаила Калашникова. Планируется, что выберут сто человек, окончательный список обещают представить уже к середине этого года. Об этом сообщил в пятницу на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава Удмуртии Александр Бречалов.

- Надеемся, что 2019 год станет прорывным для Удмуртии в части развития внутреннего и въездного туризма. Ведь у нас запланировано множество мероприятий и акций в честь 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова. Чтобы привлечь к ним больше внимания, предложили известным людям России принять участие в акции "Посол 100-летия", - рассказал Бречалов. - К середине года у нас будет как раз человек сто. Это и спортсмены, и деятели науки, и представители бизнеса.

Одним из первых послом стал председатель Федерации биатлона Удмуртской Республики Иван Черезов. По его словам, уже даже разработана специальная экипировка спортсменов с символикой празднования, в которой они будут выезжать на соревнования.

Как рассказал Бречалов, одним из ключевых мероприятий юбилея станет Форум оружейников России, который в прошлом году прошел в первый раз и теперь станет традиционным для региона. Он проводится в День оружейника - 19 сентября. Кстати, именно Калашников в 2010 году предложил президенту страны учредить такой праздник…

Запланирована реконструкция музейно-выставочного комплекса имени Калашникова в Ижевске. А осенью будет открыт юношеский технопарк, который станет одним из самых передовых и в России, и в Европе. Так организаторы хотят популяризовать личность и деятельность Михаил Тимофеевич через проектную и изобретательскую деятельность в областях научно-инженерного творчества.

Плюс обещают запустить онлайн-музей и академию конструктора, где предоставят возможность онлайн и офлайн образования. К тому же в сентябре пройдет хоккейный турник имени Калашникова, на котором выступят не только юношеские команды России, но приедут и спортсмены из-за рубежа.

В празднование включатся 15 регионов. Среди них и Алтайский край, в небольшой деревушке которого и родился изобретатель.