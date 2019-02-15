В Адыгее на завершающий этап вышло создание современного медцентра

В ходе Российского инвестиционного форума в Сочи состоялась рабочая встреча главы РА Мурата Кумпилова с представителями российской компании "Алев", которая занимается реализацией инвестпроекта создания сосудистого отделения в городе Адыгейске.

"В рамках государственно-частного партнерства мы привлекаем инвесторов для строительства самых современных медцентров. Один из них появится в Адыгейске, где создано отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения на базе межрайонной больницы имени К. М. Батмена", - отметил глава Адыгеи.

В настоящее время проект вышел на завершающую стадию. В его реализацию уже вложено более 100 миллионов рублей. В соответствии с дорожной картой подготовлены помещения для нового отделения, завершается монтаж медицинского оборудования, в том числе и ангиографа, необходимого для высокотехнологичного лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Параллельно было организовано обучение специалистов на базе ведущих клиник России, сообщил профессор Кирилл Козлов.

Как отметил глава Адыгеи, с реализацией нового проекта в рамках государственно-частного партнерства будет решен вопрос оперативной помощи и адекватного лечения больных с острой коронарной патологией из Адыгейска, Теучежского и Тахтамукайского районов. Сейчас такую помощь в республике можно получить только в региональном сосудистом центре. Однако из-за удаленности ряд районов не попадает в зону действия "терапевтического окна", в рамках которого в течение часа нужно доставить больного с острой коронарной патологией в больницу. По мнению специалистов, эти факторы играют решающую роль в снижении смертности от болезней кровообращения.