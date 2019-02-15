В Новороссийске на подростка завели дело за смертельный поджог

В Новороссийске следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего жителя, который подозревается в убийстве 31-летнего знакомого с особой жестокостью

По версии следствия, 11 февраля 2019 года парень распивал крепкие напитки в компании старшего товарища у себя дома на улице Павловской. Вечером мужчина лег на диван и во сне испачкал его. Заметив это, подросток попытался разбудить гостя, но ничего не вышло.

- Тогда парень облил одежду мужчины легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Затем, испугавшись, он потушил пламя, тело вытащил во двор, а сам принялся за домашние дела. Около восьми вечера вернулась мать юноши и, обнаружив во дворе изувеченного мужчину, вызвала медиков. Потерпевшего с ожогами III степени доставили в больницу. Несмотря на врачебную помощь, сегодня мужчина скончался, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.