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15.02.2019 16:51
Проект: В регионах

В республике построят солнечную электростанцию "Адыгейская"

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
На Российском инвестиционном форуме в Сочи состоялась рабочая встреча главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова с представителями ГК "Хевел": гендиректором Игорем Шахраем, заместителем генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти Евгенией Боресковой, заместителем генерального директора по корпоративным коммуникациям Антоном Усачевым, генеральным директором ООО "Возобновляемые источники энергии" Анзором Кубашичевым.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Обсуждались вопросы реализации проекта строительства солнечных электростанций в Адыгее. Соответствующее соглашение было подписано на Российском инвестиционном форуме "Сочи-2018" между Кабинетом министров Республики Адыгея и ООО "Возобновляемые источники энергии".

Фото: Алексей Гусев
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"Данный проект реализуется в рамках нашей стратегии развития "зеленой" энергетики. С этой же целью в Адыгее идет строительство самого мощного в стране ветропарка. Мы ожидаем, что эта комплексная работа повлияет на увеличение энергомощностей региона, что будет способствовать развитию республики и реализации новых проектов", - сказал Мурат Кумпилов.

В свою очередь представители ГК "Хевел" поблагодарили главу Адыгеи за внимание к проекту, отметили налаженное взаимодействие с органами власти республики, которые оказывают содействие в реализации проекта.

В частности, предусматривается строительство солнечной электростанции 8,9 МВт на двух площадках - в муниципальном образовании "Город Майкоп" и муниципальном образовании "Шовгеновский район".

По данным инвестора, для строительства солнечной электростанции "Адыгейская" мощностью 4 МВт в настоящее время ведутся подготовительные работы. Уже получена госэкспертиза на все инженерные изыскания. Одновременно идет подготовка площадки под строительство солнечной электростанции "Шовгеновская" мощностью 4,9 МВт. Начало строительства объектов совместно с ГК "Хевел" намечено на май - июнь 2019 года.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
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