ВЭБ профинансирует высокотехнологичный проект "КуйбышевАзота"

В ходе российского инвестиционного форума в Сочи ВЭБ.РФ, Газпромбанк и "КуйбышевАзот", подписали договор о предоставлении синдицированного кредита для финансирования проекта компании по строительству установки производства серной кислоты марки "К" и улучшенного олеума в Тольятти.

Документ подписали заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун, заместитель председателя правления АО "Газпромбанк" Алексей Белоус и генеральный директор Александр Герасименко

ПАО "КуйбышевАзот".

Банки будут финансировать проект "КубышевАзота" в рамках программы "Фабрика проектного финансирования", реализуемой ВЭБом. Утверждение плана мероприятий по созданию "Фабрики" распорядился обеспечить Президент Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума - 2017. По словам Президента, этот механизм "позволит обеспечить значительный рост объема частных финансовых ресурсов, направляемых на запуск новых проектов в реальном секторе экономики".

Эта программа финансирует высокотехнологичные отечественные производства, соответствующие отраслевым приоритетам ВЭБа. Преимущество фабрики в том, что по всем траншам, включая транш банка-партнера, на всем сроке кредитования предусмотрена государственная субсидия на компенсацию роста ключевой ставки. Меморандум о намерениях "КуйбышевАзот" и ВЭБ.РФ подписали еще на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году.

Проект тольяттинской компании стал одним из первых одобренных и оформленных кредитным договором в 2019 г. Причем ВЭБ, кроме кредитного финансирования, намерен принять участие в капитале проектной компании. Объем инвестиций в тольяттинский проект составит около 6,3 миллиарда рублей, суммарный объем финансирования со стороны ВЭБ.РФ - 3,8 миллиарда рублей.

- ВЭБ.РФ предложено комплексное решение по финансированию проекта, предусматривающее как участие в капитале проектной компании, так и долговое финансирование путем предоставления совместно с "Газпромбанком" синдицированного кредита в размере 4,7 миллиарда рублей. Участие ВЭБ.РФ в синдикате составляет 2,5 миллиарда рублей, - отметил Юрий Корсун.

- Проект по строительству серной кислоты и улучшенного олеума направлен на сырьевое обеспечение, наращивание действующих мощностей и повышение конкурентоспособности единственной в России технологической цепочки от капролактама и полиамида до нитей и тканей, созданной "КуйбышевАзотом". Это дновременно увеличит и экспортный потенциал, и возможности в импортозамещении - пояснил генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко. - Продукция группы компаний "КуйбышевАзот" поставляется для производства пленок, автокомпонетов, бытовой техники, для спецобмундирования, спортивной экипировки, для шинной и легкой промышленности. Как для российских предприятий, так и на экспорт. Для обеспечения качественной замены импортных материалов необходимо внедрение прогрессивных технологий по всей технологической цепочке. Для этого и реализуется новый проект. Что особенно важно, используются ресурсосберегающие технологии, обеспечивающие высокий уровень промышленной и экологической безопасности.

Справка "РГ"

"КуйбышевАзот" - одно из ведущих предприятий химической промышленности, лидер в производстве капролактама и полиамида в России, входит в десятку крупнейших азотных предприятий страны. Единственный производитель в стране полимера полиамида-6 текстильного качества. Инвестиционная программа компании составляет 84 миллиарда рублей.