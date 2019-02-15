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Экономика
15.02.2019 14:47
Текст: Ольга Максимова (Красндарский край)

Власти КБР привезли в Сочи проекты по туризму на сумму 8,7 млрд

Фото: Пресс-служба главы Кабардино-Балкарии Фото: Пресс-служба главы Кабардино-Балкарии
Фото: Пресс-служба главы Кабардино-Балкарии

Власти Кабардино-Балкарии привезли на инвестиционный форум в Сочи проекты в сфере туризма на сумму 8,7 миллиарда рублей. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Курортно-рекреационный комплекс является важнейшей частью экономического потенциала республики, - объясняет Коков. - К примеру, в рамках одного из проектов планируется создание горнолыжного курорта в Черекском районе, который объединит уже имеющиеся туристские дестинации и будет способствовать развитию новых. В перспективе создание горнолыжного курорта с бугельной и гондольной канатными дорогами, а также комплексное развитие инфраструктуры Голубых озер и термального источника Аушигер.

По словам главы региона, в рамках проекта по созданию туркомплекса "Долина Нарзанов" предполагается строительство турбазы на 400 мест, десяти индивидуальных коттеджей, ресторана на 300 мест, автостоянки на сто мест и многофункционального спорткомплекса.

В свою очередь, предложение о строительстве кемпинг-парка у северного подножья Эльбруса оценивается в 747 миллионов рублей. Представители региона уверены, что инвесторов заинтересует этот проект, ведь туристы уже обратили внимание на здешние термальные источники.