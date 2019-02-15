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Экономика
15.02.2019 14:47
Текст: Роман Маркелов

Газпромбанк профинансирует строительство автодороги и моста на Ямале

Фото: Владимир Аносов Фото: Владимир Аносов
Фото: Владимир Аносов

Газпромбанк выделит 6 миллиардов рублей на строительство автодороги "Коротчаево - Уренгой" и возведение моста через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе. Кредитное соглашение о финансировании проекта подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи вице-президент - начальник департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер и гендиректор компании "РИК" Сергей Бирюков.

Общая сумма финансирования проекта - 9,6 миллиардов рублей. Протяженность автодороги "Коротчаево - Уренгой" составит 2,46 километра, моста через реку Пур - 1,02 километра. Также планируется монтаж системы весогабаритного контроля на левом берегу реки и обустройство пункта взимания платы с грузовых автомобилей (если будет принято решение о платности).

Фото: Александр Шансков/РГ
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До недавнего времени в районе планируемого моста работали только две лицензированные переправы, которые не могли дать полноценного сообщения между поселками Коротчаево и Уренгой в периоды ледохода и половодья. Создаваемый мостовой переход должен обеспечить круглогодичное сообщение с "большой землей" для жителей поселка Уренгой, Тазовского и Красноселькупского районов Ямала. Мост также необходим для дальнейшего освоения новых месторождений в восточной части ЯНАО, отметили в правительстве Ямала.

"ЯНАО не только является стратегическим нефтегазовым регионом России, но и стремительно становится ключевым логистическим узлом Северного морского пути - одной из самых перспективных транспортных артерий XXI века. Все это диктует необходимость интенсивного развития инфраструктуры региона, прежде всего - транспортной. Уверен, что обширный опыт Газпромбанка в области финансирования подобных проектов позволит эффективно обеспечить строительство моста через реку Пур, создав надежную переправу как для местных жителей, так и для работающих в регионе коммерческих организаций", - подчеркнул Павел Бруссер.