На Урале СК проверит смерть женщины из-за неверного диагноза

В Екатеринбурге следственный комитет проверит сообщения СМИ о смерти женщины из-за некачественной медицинской помощи.

Местная жительница скончалась 12 февраля из-за инфекции. Сообщения в прессе об этом появились 14 февраля: 35-летняя женщина долгое время жаловалась на общее недомогание, которое она изначально приняла за простуду.

В январе ее состояние ухудшилось, во время обследования врачи нашли у пациентки инфекцию. Спасти женщину не удалось.

В пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга "РГ" рассказали, что женщина была инвалидом - с детства у нее было диагностировано серьезное заболевание. Чаще всего люди, страдающие этим недугом, доживают до зрелого возраста лишь благодаря мастерству врачей. Так было и в случае с погибшей женщиной, говорят в горздраве.

Как сообщает пресс-служба СК по Свердловской области, сейчас проводится проверка достоверности опубликованных в СМИ сведений. Следователи установят, действительно ли женщине оказали некачественную медицинскую помощь, после чего будет принято соответствующее решение.