Приставы взыскали в пользу свердловчан 484 млн долгов по зарплате

Свердловское управление ФССП подвело итоги своей работы в 2018 году. Предметом особой гордости приставов является работа с долгами по зарплате.

"В 2018 году в области в пользу работников взыскано 484 миллиона рублей, восстановлены права почти 21 тысяч уральцев", - доложили в управлении.

Достичь этого, полагают в ведомстве, удалось благодаря содействию прокуратуры области и региональному правительству.

"Взыскание заработной платы будут оставаться предметом особого ведомственного контроля и в 2019 году, - подчеркнула и.о. главного судебного пристава области Альбина Сухорукова.

В общем и целом сумма взысканных денежных средств в 2018 году составила 19 миллиардов рублей.