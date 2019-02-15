Видео: В Первоуральске позеленел снег на крышах и сосульки

Жители Первоуральска (четвертого по численности населения города Свердловской области) заметили странного цвета снег и сосульки: в одном из районов муниципалитета они окрасились в желто-зеленый.

Явлением заинтересовались защитники природы. Два главных вопроса, на который они попытались ответить: откуда взялся непонятный налет и опасен ли он для здоровья людей.

Как рассказала телеканалу ОТР эколог Татьяна Кетова, запрос отправлен в Роспотребнадзор: специалисты просят проверить деятельность предприятия по добыче и переработке полезных ископаемых, которое может быть причиной появления нетипичного для осадков налета.

"Никакой угрозы нет. Снег стал подтаивать и все, что накопилось за четыре месяца зимы, вся пыль, которая оседала, дала такой оттенок", - говорит представитель завода Всеволод Орешкин.

Сейчас коммунальные службы Первоуральска вывозят позеленевший снег и чистят крыши от сосулек. Санитарные врачи проводят экспертизу осадков на предмет опасности для населения.