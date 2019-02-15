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15.02.2019 23:40
Рубрика: Спорт

Рижское "Динамо" выиграло в "Зимней классике" КХЛ

Текст: Илья Зубко (Рига)
Рижское "Динамо" выиграло у минских одноклубников "Зимнюю классику", прошедшую в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч состоялся в столице Латвии на открытом воздухе в присутствии почти 10 тысяч зрителей и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Игра в таком формате и с участием тех же команд проходит в Риге уже во второй раз. Организаторы пообещали провести "работу над ошибками" прошлого года, которых, впрочем, было немного. Например, увеличили ширину проходов для зрителей и добавили экраны. Точек общепита стало еще больше, добавили детскую комнату, где с юными болельщиками занимались аниматоры. На развлечения тоже не скупились. Два часа перед игрой народ развлекали музыканты, игравшие вживую на небольшой сцене. Тем, кто хотел сэкономить на бургерах и хот-догах, совершенно бесплатно выдавали горячий суп, - наваристую солянку с белыми булочками можно было получить в почти неограниченном количестве.

Фото: Илья Зубко/РГ
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Из значимых изменений "Зимней классики" отметим увеличение вместимости трибун. Они, кстати, временные - их соорудили специально к матчу вокруг хоккейной "коробки", стоящей во дворе обычной рижской школы №84. Если год назад на трибунах поместились 8500 человек, то сейчас уже 9600. Билеты им обошлись дороже - вместо 10 евро пришлось отдавать за вход по 15 евро за человека. Но и такая цена, безусловно, скорее символическая за удовольствие посмотреть на хороший хоккей в столь необычном антураже.

С турнирной точки зрения матч имел вполне себе судьбоносное значение, по крайней мере, для хозяев. Рижане не оставляют надежд обойти в таблице "Сочи" и попасть в плей-офф, тогда как минчане сезон доигрывают и ни на что не претендуют. Накануне тренер гостей Андрей Сидоренко сетовал на кадровые проблемы - из-за обилия травм играть пришлось в три пятерки, что еще больше понижало шансы минчан. Впрочем, они все равно обещали побороться - по крайней мере ради болельщиков и за свое имя. 

В первом периоде рижане были чуть скованы. Очевидно, что непривычная обстановка сказалась. Хозяева не использовали два отличных шанса, когда оборона гостей откровенно проваливалась. Однако на 11-й минуте случилось то, что и должно было - Мейя вывел хозяев вперед. Вторая шайба в ворота минчан влетела через три минуты после возобновления матча, когда отличился Батня. Однако комфортный для хозяев счет продержался недолго - Евенко вернул минчан в игру. Тут же забил Майоне, но судьи долго изучали видеоповтор и в итоге шайбу канадского форвард рижан отменили.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Гола, к которому у арбитров уже не было вопросов, пришлось ждать еще довольно долго. Только в середине третьего периода Джериньш с близкого расстояния расстрелял Энрота и, по сути, снял все вопросы в матче - 3:1. Этот счет продержался до финальной сирены. Рижане набирают важные два очка, но поскольку их прямой конкурент "Сочи" добился аналогичного результата, переиграв в овертайме московское "Динамо" (3:2), то расстояние между конкурентами осталось прежним. И за три тура до конца регулярного чемпионата КХЛ в плей-офф попадают именно сочинцы, у которых на два очка больше.

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