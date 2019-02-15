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1 февраля 2019 г. 10:00
"Родина"
Текст: Александр Земляниченко (фотокорреспондент, дважды лауреат Пулитцеровской премии)
Родина - № 2(219)

"Он рвался на передний край..."

4 мая 1988 года при обстреле колонны близ перевала Саланг погиб фотокорреспондент "Известий" Александр Секретарёв
Его все любили. За легкость общения, бесхитростность. И уважали за упертость - обязательно сделает то, что задумал. Мне нравилось смотреть, как он работает.

В те уже далекие времена газеты чаще всего посылали нас снимать молодых передовиков производства. Саше удавались на ровном месте удивительно живые портреты. Но он рвался в Афганистан - как, наверное, 90 процентов тогдашних фотокорреспондентов.

Помню его неподдельное счастье, когда он получил от редакции дорогущий 300-милиметровый объектив. Открывались такие возможности для съемки! А вскоре Саша пришел в журнал "Советский Союз", где я тогда работал вместе с фотокорами Володей Лагранжем и Сережей Кивриным, и сказал: "На днях улетаю в Афган, что посоветуете?" Мы дали ему контакты знакомых, поделились простыми военкоровскими секретами - например, сразу поставить нужные объективы на камере и не менять их, потому что очень пыльная страна. Уже прощаясь, Сережка Киврин ему сказал: "Только ты прежде всего береги себя!"

Через десять дней Саша погиб.

Под Купянском, в июле,
В полынь, в степной простор
Упал, сраженный пулей,
Веселый репортер.
Блокнот и "лейку" друга
В Москву, давясь от слез,
Его товарищ с юга
Редактору привез.
Но вышли без задержки
Наутро, как всегда,
"Известия", и "Правда",
И "Красная звезда".

Константин Симонов
1942

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#журналисты
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