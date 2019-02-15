"Он рвался на передний край..."

В те уже далекие времена газеты чаще всего посылали нас снимать молодых передовиков производства. Саше удавались на ровном месте удивительно живые портреты. Но он рвался в Афганистан - как, наверное, 90 процентов тогдашних фотокорреспондентов.
Помню его неподдельное счастье, когда он получил от редакции дорогущий 300-милиметровый объектив. Открывались такие возможности для съемки! А вскоре Саша пришел в журнал "Советский Союз", где я тогда работал вместе с фотокорами Володей Лагранжем и Сережей Кивриным, и сказал: "На днях улетаю в Афган, что посоветуете?" Мы дали ему контакты знакомых, поделились простыми военкоровскими секретами - например, сразу поставить нужные объективы на камере и не менять их, потому что очень пыльная страна. Уже прощаясь, Сережка Киврин ему сказал: "Только ты прежде всего береги себя!"
Через десять дней Саша погиб.
В полынь, в степной простор
Упал, сраженный пулей,
Веселый репортер.
Блокнот и "лейку" друга
В Москву, давясь от слез,
Его товарищ с юга
Редактору привез.
Но вышли без задержки
Наутро, как всегда,
"Известия", и "Правда",
И "Красная звезда".
Константин Симонов
1942