"Он рвался на передний край..."

Его все любили. За легкость общения, бесхитростность. И уважали за упертость - обязательно сделает то, что задумал. Мне нравилось смотреть, как он работает.

В те уже далекие времена газеты чаще всего посылали нас снимать молодых передовиков производства. Саше удавались на ровном месте удивительно живые портреты. Но он рвался в Афганистан - как, наверное, 90 процентов тогдашних фотокорреспондентов.

Помню его неподдельное счастье, когда он получил от редакции дорогущий 300-милиметровый объектив. Открывались такие возможности для съемки! А вскоре Саша пришел в журнал "Советский Союз", где я тогда работал вместе с фотокорами Володей Лагранжем и Сережей Кивриным, и сказал: "На днях улетаю в Афган, что посоветуете?" Мы дали ему контакты знакомых, поделились простыми военкоровскими секретами - например, сразу поставить нужные объективы на камере и не менять их, потому что очень пыльная страна. Уже прощаясь, Сережка Киврин ему сказал: "Только ты прежде всего береги себя!"

Через десять дней Саша погиб.

Под Купянском, в июле,

В полынь, в степной простор

Упал, сраженный пулей,

Веселый репортер.

Блокнот и "лейку" друга

В Москву, давясь от слез,

Его товарищ с юга

Редактору привез.

Но вышли без задержки

Наутро, как всегда,

"Известия", и "Правда",

И "Красная звезда".

Константин Симонов

1942