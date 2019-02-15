Родители "жертвы Эймсбери" обвинили власти в смерти дочери

В смерти жительницы Эймсбери Дон Стерджесс, якобы погибшей год назад от отравляющих веществ во время "инцидента со Скрипалями", виновны власти Великобритании, заявили родители умершей девушки. Свою позицию они высказали в интервью изданию Guardian.

"Я требую справедливости от нашего правительства, - цитирует ТАСС слова Стэна Стерджесса, отца "жертвы инцидента". - Что они скрывают? Не думаю, что они сообщили нам все факты. Если я кого и виню, то правительство, - за то, что поселили Скрипаля в Солсбери".

Еще одна претензия супругов Стерджесс - в том, что первоначально британские правоохранительные органы попытались выставить их дочь в дурном свете, объяснив ее смерть злоупотреблением наркотиками.

"Они пытались передать послание, что "это не может произойти с вами, не беспокойтесь, это из-за их образа жизни", - возмутилась мать умершей девушки.

Напомним, что инцидент с отравляющими веществами произошел в английском Солсбери в марте прошлого года. Жертвами якобы стали экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. После этого правоохранительные органы Великобритании заявили об аналогичном инциденте в местечке Эймсбери, где якобы пострадали двое местных жителей. Без каких-либо доказательств Лондон обвинил в произошедшем Россию, после чего обе стороны прибегли к высылке дипломатов.