Роль Совфеда в процедуре назначения сенаторов может вырасти

Комитет Совета Федерации по регламенту изучает вопрос о возвращении к практике, когда решающее слово в выборе сенатора принадлежало верхней палате, а не региону.

Эта работа ведется в рамках поручения председателя СФ Валентины Матвиенко, данного после ареста сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по подозрению в причастности к совершению нескольких тяжких преступлений.

"В настоящий момент проводится изучение и анализ практики применения действовавших ранее норм, когда член Совета Федерации получал полномочия с момента принятия соответствующего постановления Совета Федерации", - сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Андрей Кутепов.

Напомним, по действующим правилам, каждый регион делегирует в Совет Федерации двух представителей. Одного от законодательной власти - это всегда действующий депутат законодательного собрания. Второго - от исполнительной власти, его избранный глава региона выбирает из тройки кандидатов, заявленных вместе с ним на выборы.

В течение трех дней после наделения полномочиями регион обязан направить в Совфед документы на нового сенатора, профильный комитет проверяет их на соответствие требованиям закона в части отсутствия судимости, наличия ценза оседлости и прочее. Однако само наделение сенаторскими полномочиями происходит по решению властей региона.

Этот порядок действует с декабря 2012 года. Ранее решение о наделении сенатора полномочиями происходило после принятия соответствующего постановления Совета Федерации.