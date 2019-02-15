Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке денге на отдыхе

Роспотребнадзор рекомендует выбирать для отдыха за рубежом страны, где нет очагов заболевания лихорадкой денге, которая передается человеку через укус комара.

Перу - одна из стран, где выявлен очаг данного заболевания. Как отмечается в сообщении службы, более 840 случаев заболевания лихорадкой денге зарегистрированы в Перу в январе 2019 года, два случая закончились смертью.

Наиболее тяжелая ситуация складывается в департаментах Аякучо, Лорете, Мадре-де-Дьос, Пьюра и Тумбес.

Симптомами лихорадки денге являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. При более тяжелом течении заболевания бывают сильные внутренние кровотечения, вызванные коллапсом кровеносных сосудов.