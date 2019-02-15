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15.02.2019 14:58
Рубрика: Общество
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Россия и Сингапур обменялись опытом управления в сфере интеллектуальной собственности

В Сингапуре завершилась двухдневная бизнес-миссия, посвященная интеллектуальной собственности как одному из ключевых инструментов цифровой экономики. Ее организаторами выступили Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности (Ассоциация IPChain) и фонд "Сколково". Страны обменялись опытом по управлению правами на объекты интеллектуальной собственности.
Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain
Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain

В Сингапуре нет природных ресурсов, поэтому основная ценность страны - это люди, человеческий капитал. А интеллектуальная собственность - это результат, фиксация творчества людей, отметил президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский.

В Сингапуре государство - и создатель объектов интеллектуальной собственности, и менеджер инфраструктуры в этой сфере. В России, по словам Кричевского, пока нет подобной системной практики. Для устойчивой связи между участниками рынка интеллектуальной собственности была создана Ассоциация IPChain.

Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain
Андрей Кричевский (IPChain): безопасное киберпространство - вопрос национальной важности для любого государства

"Мы живем в цифровом мире, поэтому прежде всего IPChain - это хранилище информации о патентах и торговых марках, объектах авторских и смежных прав, - пояснил Кричевский. - Мы обеспечиваем инфраструктуру для цифровых сделок, для тех, кто хочет использовать технологию блокчейн и смарт-контракты.  Мы уделяем большое внимание обеспечению безопасности, поэтому для защиты транзакций и узлов выбрали технологию Hyperledger (открытый исходный код)".

Как рассказал заместитель директора Ведомства по интеллектуальной собственности Сингапура (IPOS) Вальтер Чиа, Азия - это крупнейший в мире рынок интеллектуальной собственности. Здесь зарегистрировано 65% всех патентов в мире и 66% всех мировых торговых марок. IPOS помогает предпринимателям зарегистрировать и защитить права на объекты интеллектуальной собственности. А также предоставляет бизнесу возможность использовать объекты интеллектуальной собственности, созданные за счет государства.

При этом Вальтер Чиа подчеркнул, что интеллектуальная собственность - это не только патенты и торговые марки, но прежде всего бизнес-инструмент. Его важность во всем мире возрастает, потому что многие компании сегодня развиваются по модели экономики совместного пользования. Например, Instagram не владеет фотографиями, а UBER - автомобилями. А в стоимости iPhone большая часть - это интеллектуальная собственность компании Apple, а не само "железо".

Фото: istockphoto.com
Интеллектуальная собственность - драйвер цифровой экономики

"Важно понимать, что патент - это еще не готовый продукт, а только его драфт, на основе которого уже можно что-то создавать и развивать какие-то технологии", - добавил Андрей Кричевский.

Еще одной темой бизнес-миссии стали технологии в сфере права (legal tech). Операционный директор Академии права Сингапура (SAL) Пол Нио рассказал о программе FLIP - платформе, которая объединяет виртуальное сообщество, коворкинг и акселератор для стартапов в сфере legal tech. Программа была запущена в 2016 году, и сейчас в ней уже около 70 стартапов. Один из них, например, разработал ПО, которое облегчает юридический документооборот для небольших компаний.

По словам Пола Нио, после кризиса доткомов в начале нулевых Сингапур стал привлекательной юрисдикцией для онлайн-бизнесов и стартапов в сфере legal tech. Тем не менее, в стране всего 5500 юристов с лицензией и около 900 юридических фирм, из них большинство - небольшие.

Акселератор программы FLIP будет запущен в апреле этого года. Это 100-дневная консультационная программа, которая поможет стартапам в сфере legal tech найти инвесторов. Акселерационная программа предполагает предпосевное финансирование, помощь с бизнес-планом, хакатоны, демо-день и питчинги, чтобы у стартапов была возможность представить свои проекты потенциальным инвесторам.

Сейчас SAL, фонд "Сколково" и Ассоциация IPChain обсуждают перспективы сотрудничества, в результате которого у российских legal tech стартапов появится возможность проходит акселерацию в Сингапуре. Как отметил Пол Нио, FLIP может помочь российским стартапам стать более продуктивными - в частности, в поиске цифровой информации. В этом помогут службы поиска на основе технологий искусственного интеллека.

Общество

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