Российские лыжники в смешанной эстафете завоевали "серебро" на ЕЮОФ-2019

Российская лыжная команда стала серебряным призером в смешанной эстафете 4х5 км на XIV Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ-2019) в Сараево.

Как сообщила служба информации Олимпийского комитета России, Егор Лончаков, Алена Баранова, Сергей Волков и Екатерина Мегедь уступили только норвежскому квартету. Бронза досталась швейцарцам. В общей сложности наши юные лыжники завоевали на ЕЮОФ-2019 5 медалей - четыре серебряные и одну бронзовую.

Напомним, XIV Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль проходит с 9 по 16 февраля в Сараево и Восточном Сараево. Здесь выступают 1500 молодых спортсменов в возрасте 14-18 лет из 50 стран. Они разыгрывают 32 комплекта медалей в восьми видах спорта - горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках, фигурном катании, хоккее, шорт-треке, сноуборде и керлинге.