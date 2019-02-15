Российские военные в Сирии окажут помощь беженцам лагеря "Эр-Рукбан"

В лагерь беженцев "Эр-Рукбан" на контролируемой США части территории Сирии при содействии наших военных наконец добрался второй гуманитарный конвой. Об этом стало известно вечером в пятницу, 15 февраля.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил корреспонденту "РГ", что конвой доставил лишившимся своих домов людям 1080 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.

Генерал рассказал, что на всем протяжении маршрута между Дамаском и границей 55-километровой зоны "Эт-Танф" колонну сопровождала российская военная полиция. Конашенков не скрывал: "Картину, открывшуюся сотрудникам международных гуманитарных организаций в "Эр-Рукбане", можно охарактеризовать только словом "ужас". По словам генерала, даже внушительный объем направленной беженцам помощи меркнет на фоне масштаба лишений и бедствий десятков тысяч сирийцев, выживающих в этом лагере в нечеловеческих условиях.

- В ходе опроса, проведенного представителями Сирийского общества Красного полумесяца, беженцы подтвердили, что подавляющее большинство из них насильно удерживаются в "Эр-Рукбане" поддерживаемыми США формированиями боевиков и ничего не знают о возможности безопасно вернуться в места прежнего проживания, - отметил Конашенков.

Между тем, наша страна и власти Сирии уже неоднократно заявляли о готовности обеспечить размещение и оказание необходимой помощи беженцам лагеря "Эр-Рукбан" в подконтрольных сирийскому правительству районах.

Конашенков сообщил: для спасения этих людей российский Центр по примирению враждующих сторон совместно с правительством САР с 19 февраля развернет в районах Джлеб и Джебель Эль-Гураб пункты временного размещения. Они будут оборудованы теплым жильем и обеспечены горячим питанием, предметами первой необходимости и персоналом для оказания медицинской помощи.

- Всем беженцам будет предоставляться автотранспорт для беспрепятственного и безопасного проезда к местам проживания на подконтрольной правительству Сирии территории, - отметил генерал.

Он призвал американское командование и лидеров незаконных вооруженных формирований в зоне "Эт-Танф" прекратить насильно удерживать в лагере, по крайней мере, женщин и детей, наиболее страдающих от холода, болезней и недоедания. Конашенков пообещал: всем им будет оказана необходимая помощь.