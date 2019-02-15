Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей

Росстат назвал регионы, в которых зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты учителей.

Больше всего учителя зарабатывают на Чукотке. Их месячный доход составляет более 93 тысяч рублей. На втором месте по зарплатам учителей Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ. Там учителя получают в среднем более 90 тысяч рублей. В Ненецком автономном округе учителям платят 79 тысяч рублей в месяц, а на Сахалине - 71 тысячу рублей.

Меньше всего получают за свой труд учителя в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Там средний месячный заработок - от 20 до 23 тысяч рублей.