Росздравнадзор изъял из обращения популярное средство от кашля

Французский препарат "Эреспал", широко применяемый при лечении кашля, изъят из обращения как потенциально небезопасное средство. Такое решение принял Росздравнадзор, сообщив об этом в официальном письме. Теперь все аптеки и медицинские учреждения обязаны ввести полный запрет на продажу и использование препарата.

Инициативу к запрету на использование лекарства проявила сама компания-производитель. Получив сведения о возможных негативных эффектах при его приеме, компания приняла решение отозвать свой препарат с рынка. До России продажи эреспала были приостановлены во Франции и других европейских странах, где он продается под маркой "Пневморель".

Речь идет об обеих лекарственных формах, в которых производится препарат: из обращения изымается и сироп, и таблетки. Отметим, что в России препарат очень популярен: по данным DSM Group, в 2016 году суммарные аптечные продажи эреспала составили 1,98 млрд рублей, в 2017 - 2,0 млрд, в 2018 - 2,2 млрд рублей.

"Компания-производитель сообщила "об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов "Эреспал"... В связи с неблагоприятным соотношением "польза-риск" при его применении", - говорится в письме Росздравнадзора.

Серьезные претензии возникли к действующему веществу эреспала - фенспириду. Это бронхорасширяющее средство, в основном используется при бронхиальной астме. Но кроме того, врачи назначают его для лечения заболеваний дыхательных путей (транзит, бронхит, воспаление легких), для облегчения кашля при вирусных инфекциях (кори, коклюше, гриппе), при ларингите и т.д.

Согласно недавно обнародованным результатам многолетних исследований, фенспирид может спровоцировать нарушения сердечного ритма. Вызываемая им форма тахикардии характеризуется повышенным риском развития не совместимых с жизнью нарушений.

Эта информация явилась причиной того, что французские надзорные органы постановили изъять из обращения все лекарственные препараты, содержащие фенспирид. Теперь та же процедура проведена и в России.