Савицкис - о "Зимней классике": Бесплатный праздник не ценится

Сегодня вечером в Риге состоится вторая в истории города "Зимняя классика" КХЛ. На открытом воздухе местное "Динамо" в рамках регулярного чемпионата примет одноклубников из Минска. О подготовке к этой игре и ожиданиях от нее группе журналистов, среди которых был и корреспондент "РГ", рассказал председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис.

Почему решили повторить "Зимнюю классику" в Риге? И что приготовили для зрителей?



Юрис Савицкис: Были очень хорошие отзывы по прошлому году. Всем это настолько понравилось, что, может быть, сделаем это традицией. Причем играть с минским "Динамо" - нашим традиционным и всегда тяжелым соперником. Сегодня все увидят огромный колоссальный праздник. Будет много музыки, представлений, шоу, мероприятия для детей. Пиво, бесплатный суп - сделаем все красиво. За этим стоит огромнейшая работа. За два дня до матча выпало огромное количество снега, и до вечера его вывозили. Единственный недостаток, с которым мы не можем справиться - это погода. Мы уже за полгода смотрели, какие будут погодные условия. Но в Прибалтике они очень быстро меняются. В итоге вроде бы погода сжалилась, и все, думаю, будет хорошо.

В чем привлекательность таких матчей под открытым небом?



Юрис Савицкис: Зрителям это очень нравится из-за ностальгии. Хоккей вырос из игры на воздухе, все мальчишки гоняли во дворах, на прудах. И потом, на улице совсем по-другому и игра смотрится, и по-другому дышится.

Какие отличия между прошлогодним матчем и нынешним?



Юрис Савицкис: Будет еще интереснее и веселее. Мы учли наши ошибки и недочеты, проанализировали их. Поставили дополнительный экран, будет больше киосков, добавили развлечений для детей. Будет чуть другая музыка. Немного увеличили трибуны - теперь они вмещают около 10 тысяч человек. В прошлом году были узкие проходы, народ теснился, когда заходил и выходил - их сделали пошире.

В прошлом году играли днем, сейчас вечером - освещение ведь тоже другое, соответственно?



Юрис Савицкис: Да, это еще интереснее. Когда из темноты заходишь - такой колоссальный вид. Все блестит, светится. Мы поставили специальные украшения, которых днем просто не видно. Чтобы было еще праздничнее - хотим делать для народа праздник. Билеты чуть подорожали - с 10 евро до 15.

Это с чем связано?



Юрис Савицкис: Мы пытаемся по возможности держать низкие цены на билеты. В любом случае цена скорее символическая: можно выручить на 5 тысяч евро больше, при том что бюджет команды больше 10 миллионов. Но мы исходим из того, что за праздник надо немножко платить. Когда он совсем бесплатный, он не ценится.

Мотивация у команд будет разная в матче. Вашей команде очки нужны, а минчане в плей-офф не попадут уже точно…



Юрис Савицкис: Уверен, зрители уйдут с прекрасным настроением, независимо от счета. Да, нам нужны очки, минскому "Динамо" не очень. Но вы знаете, как играют люди, когда им не очень нужно. Они раскрепощенные, играют свободно и без страха. А когда надо обязательно выиграть, сковываются руки, ноги, голова. И главная задача - раскрепоститься несмотря на то, что нужно взять два очка и продолжать соревноваться с "Сочи" за выход в плей-офф.

"Динамо" попадет в плей-офф?



Юрис Савицкис: Мы полны надежд, стараемся. Шансы хорошие но, к сожалению, не все зависит только от нас. "Сочи" впереди на два очка, и у них чуть лучше график, потому что последние два матча они играют дома. Мы, наоборот, заканчиваем на выезде, причем последний матч - в Москве против ЦСКА. В целом я очень хорошо оцениваю нашу команду, мы ею очень довольны. Может, мы не набрали достаточного количества очков, чтобы уверенно войти в плей-офф, но в принципе команда хорошая. Может, мы многим уступали по уровню мастерства, но по желанию, мотивации - нет. На этом, фактически, мы и держались. И обыгрывали более сильных соперников.