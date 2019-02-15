Савицкис - о "Зимней классике": Бесплатный праздник не ценится

Новости

В Петрозаводске открыли доску в память о пулеметчике 9-й роты 13:51
Итальянец стал отцом в 93 года 13:46
Путин поздравил коллектив БДТ им. Товстоногова со 100-летием театра 13:41
В Самаре под тяжестью снега обрушилась крыша жилого дома 13:37
Опубликован рейтинг самых дешевых арендных квартир Москвы 13:36
В Мордовии офицеров и сотрудников завода задержали за взяточничество 13:34
Ученые и спортсмены станут послами юбилея Михаила Калашникова 13:23
В России появятся 14 новых территорий опережающего развития 13:22
Под Геленджиком севший на мель сухогруз стал зоной бедствия 13:18
В Испании нашли массовые захоронения принесенных в жертву собак 13:12
"Кина не будет": Владимир Машков решил больше не сниматься 13:06
В Иванове произошло нападение на мэра 13:00
Путин присвоил Ковтуну звание Героя России 12:59
Пельш прокомментировал скандал вокруг Друзя и Бера 12:58
В подпольной аптеке Ростова нашли лекарства на 1 млн рублей 12:55
В ГМИИ им. А.С. Пушкина открывается выставка "Афишемания" 12:52
Грядущую церемонию вручения премии "Оскар" омрачил еще один скандал 12:44
Взорвавшийся в Красноярске жилой дом был построен незаконно 12:43
Анонсирован первый полет ударного беспилотника "Охотник" 12:31
Медведев предложил пересмотреть подход к оценке уровня бедности 12:30
В Прикамье назвали причину массового отравления в лагере 12:28
Нижегородка убила возлюбленного из-за отказа почистить картошку 12:26
На Урале СК проверит смерть женщины из-за неверного диагноза 12:25
В Омске свадебный кортеж попал в ДТП 12:25
ФНС вернула в бюджет свыше 200 млрд рублей долгов по страховым взносам 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
15.02.2019 13:29
Рубрика: Спорт

Савицкис - о "Зимней классике": Бесплатный праздник не ценится

Текст: Илья Зубко (Рига)
Сегодня вечером в Риге состоится вторая в истории города "Зимняя классика" КХЛ. На открытом воздухе местное "Динамо" в рамках регулярного чемпионата примет одноклубников из Минска. О подготовке к этой игре и ожиданиях от нее группе журналистов, среди которых был и корреспондент "РГ", рассказал председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис.
Уже сегодня вечером открытая арена в Риге примет матч "Зимней классики" Континентальной хоккейной лиги. Фото: Илья Зубко/РГ Уже сегодня вечером открытая арена в Риге примет матч "Зимней классики" Континентальной хоккейной лиги. Фото: Илья Зубко/РГ
Уже сегодня вечером открытая арена в Риге примет матч "Зимней классики" Континентальной хоккейной лиги. Фото: Илья Зубко/РГ

Почему решили повторить "Зимнюю классику" в Риге? И что приготовили для зрителей?

Юрис Савицкис: Были очень хорошие отзывы по прошлому году. Всем это настолько понравилось, что, может быть, сделаем это традицией. Причем играть с минским "Динамо" - нашим традиционным и всегда тяжелым соперником. Сегодня все увидят огромный колоссальный праздник. Будет много музыки, представлений, шоу, мероприятия для детей. Пиво, бесплатный суп - сделаем все красиво. За этим стоит огромнейшая работа. За два дня до матча выпало огромное количество снега, и до вечера его вывозили. Единственный недостаток, с которым мы не можем справиться - это погода. Мы уже за полгода смотрели, какие будут погодные условия. Но в Прибалтике они очень быстро меняются. В итоге вроде бы погода сжалилась, и все, думаю, будет хорошо.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Рижское "Динамо" примет матч КХЛ на открытом льду

В чем привлекательность таких матчей под открытым небом?

Юрис Савицкис: Зрителям это очень нравится из-за ностальгии. Хоккей вырос из игры на воздухе, все мальчишки гоняли во дворах, на прудах. И потом, на улице совсем по-другому и игра смотрится, и по-другому дышится.

Какие отличия между прошлогодним матчем и нынешним?

Юрис Савицкис: Будет еще интереснее и веселее. Мы учли наши ошибки и недочеты, проанализировали их. Поставили дополнительный экран, будет больше киосков, добавили развлечений для детей. Будет чуть другая музыка. Немного увеличили трибуны - теперь они вмещают около 10 тысяч человек. В прошлом году были узкие проходы, народ теснился, когда заходил и выходил - их сделали пошире.

В прошлом году играли днем, сейчас вечером - освещение ведь тоже другое, соответственно?

Юрис Савицкис: Да, это еще интереснее. Когда из темноты заходишь - такой колоссальный вид. Все блестит, светится. Мы поставили специальные украшения, которых днем просто не видно. Чтобы было еще праздничнее - хотим делать для народа праздник. Билеты чуть подорожали - с 10 евро до 15.

Это с чем связано?

Юрис Савицкис: Мы пытаемся по возможности держать низкие цены на билеты. В любом случае цена скорее символическая: можно выручить на 5 тысяч евро больше, при том что бюджет команды больше 10 миллионов. Но мы исходим из того, что за праздник надо немножко платить. Когда он совсем бесплатный, он не ценится.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Терещенко: Хотелось бы, чтобы Сафронов вернулся в большой хоккей

Мотивация у команд будет разная в матче. Вашей команде очки нужны, а минчане в плей-офф не попадут уже точно…

Юрис Савицкис: Уверен, зрители уйдут с прекрасным настроением, независимо от счета. Да, нам нужны очки, минскому "Динамо" не очень. Но вы знаете, как играют люди, когда им не очень нужно. Они раскрепощенные, играют свободно и без страха. А когда надо обязательно выиграть, сковываются руки, ноги, голова. И главная задача - раскрепоститься несмотря на то, что нужно взять два очка и продолжать соревноваться с "Сочи" за выход в плей-офф.

"Динамо" попадет в плей-офф?

Юрис Савицкис: Мы полны надежд, стараемся. Шансы хорошие но, к сожалению, не все зависит только от нас. "Сочи" впереди на два очка, и у них чуть лучше график, потому что последние два матча они играют дома. Мы, наоборот, заканчиваем на выезде, причем последний матч - в Москве против ЦСКА. В целом я очень хорошо оцениваю нашу команду, мы ею очень довольны. Может, мы не набрали достаточного количества очков, чтобы уверенно войти в плей-офф, но в принципе команда хорошая. Может, мы многим уступали по уровню мастерства, но по желанию, мотивации - нет. На этом, фактически, мы и держались. И обыгрывали более сильных соперников.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Динамо" Рига Спортивные организации Хоккейные клубы "Динамо" Минск Чемпионат КХЛ 2018/2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Инвестиционный форум в Сочи-2019
Специальный проект
Инвестиционный форум в Сочи-2019
Первый канал прокомментировал отстранение Бера и Друзя
Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя
Захарова ответила на угрозы Болтона по Венесуэле
США смягчили потенциальные санкции против российских госбанков