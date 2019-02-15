Сенат США утвердил Уильяма Бара на пост генпрокурора страны

Члены Сената Конгресса США в четверг большинством голосов утвердили кандидатуру Уильяма Барра на пост министра юстиции и генерального прокурора страны.

Теперь его должен будет привести к присяге президент Дональд Трамп или вице-президент Майкл Пенс. После этого Барр официально вступит в должность, пишет ТАСС.

Глава Белого дома объявил в декабре 2018 года о том, что выдвигает 68-летнего Барра на пост генпрокурора. Свой выбор он объяснил тем, что "с самого первого дня считал его предпочтительным вариантом" и слышал о нем "много хорошего". По словам Трампа, Барр, который возглавлял минюст еще при президенте Джордже Буше-старшем (с 1991 по 1993 годы), "пользуется уважением, как среди республиканцев, так и среди демократов".

Ранее, в ноябре Трамп отправил в отставку с поста министра юстиции генерального прокурора США Джеффа Сешнса. Временно обязанности исполняет Мэтью Уитэкер.