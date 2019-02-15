Как отмечается, соответствующее предложение председатель КЭССН озвучил в ходе переговоров с вице-премьером и полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном округе Юрием Трутневым, которые прошли в Сеуле в среду 13 февраля. Квон Гу Хун предложил к 40-летнему юбилею установления дипотношений между Москвой и Сеулом, который будет отмечаться в 2030 году, увеличить двусторонний товарооборот до 100 миллиардов долларов.
Это весьма амбициозная цель, учитывая, что в настоящий момент (на конец 2018 года) эта цифра составляет 24,8 миллиарда долларов, что составило рост на 29 процентов по сравнению с годом ранее. В 2017 году президенты РФ и РК договорились довести товарооборот до 30 миллиардов долларов. Вице-премьер назвал эти планы "выполнимыми", но подчеркнул, что для их реализации надо будет приложить усилия.
В пресс-релизе также говорится, что Россия и Южная Корея договорились активно сотрудничать в целях активного использования Северного морского пути. В частности, стороны будут взаимодействовать, чтобы достигнуть выдвинутую Россией цель по доведению объема перевозок по СМП до 80 миллионов тонн.