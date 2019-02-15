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15.02.2019 07:38
Рубрика: В мире

Сеул предложил увеличить товарооборот с РФ до 100 миллиардов долларов

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Правительство Южной Кореи предложило России увеличить двусторонний товарооборот к 2030 году до 100 миллиардов долларов. Эта инициатива была озвучена Квон Гу Хуном, который занимает пост председателя Комитета по экономическому сотрудничеству на северном направлении (КЭССН) при президенте Южной Кореи. Об этом говорится в пресс-релизе, который распространил КЭССН.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как отмечается, соответствующее предложение председатель КЭССН озвучил в ходе переговоров с вице-премьером и полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном округе Юрием Трутневым, которые прошли в Сеуле в среду 13 февраля. Квон Гу Хун предложил к 40-летнему юбилею установления дипотношений между Москвой и Сеулом, который будет отмечаться в 2030 году, увеличить двусторонний товарооборот до 100 миллиардов долларов.

Фото: Иван Лексунин/РГ
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Это весьма амбициозная цель, учитывая, что в настоящий момент (на конец 2018 года) эта цифра составляет 24,8 миллиарда долларов, что составило рост на 29 процентов по сравнению с годом ранее. В 2017 году президенты РФ и РК договорились довести товарооборот до 30 миллиардов долларов. Вице-премьер назвал эти планы "выполнимыми", но подчеркнул, что для их реализации надо будет приложить усилия.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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В пресс-релизе также говорится, что Россия и Южная Корея договорились активно сотрудничать в целях активного использования Северного морского пути. В частности, стороны будут взаимодействовать, чтобы достигнуть выдвинутую Россией цель по доведению объема перевозок по СМП до 80 миллионов тонн.

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