Шандор Варга: Дзюба пригодится и "Реалу"

Известный агент Шандор Варга уверен, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба может заиграть в европейских топ-клубах. Своим мнением о перспективах капитана сборной России венгр поделился в интервью "РГ".

Шандор, к кому из россиян сейчас есть интерес из Европы?

Шандор Варга: Обратил на себя внимание Федор Чалов. Им интересуются в Англии. Имена клубов не могу назвать, но за ним следят. Чалов здорово проявил себя в первой части сезона. Но мне кажется, что пока ему рано уезжать. Он и так находится в прекрасном клубе с очень сильным тренером. Так что спешить некуда.

Летом было много разговоров об интересе европейских команд к Артему Дзюбе. По нему были конкретные предложения?

Шандор Варга: Во время чемпионата мира о Дзюбе было много разговоров. Но конкретных - нет. Я общался с коллегами, тренерами, специалистами. Все оценили его вклад в успехи российской сборной. Конечно, Артем - классный футболист. Многие считают, что он нужен в Европе только середнякам, но я не согласен. К тому же Дзюба и так находится в сильном клубе. "Зенит" относительно недавно выигрывал Кубок УЕФА, выступал в плей-офф Лиги чемпионов. Лично я не рекомендовал бы ему куда-то уходить. Хотя, конечно, если будет интерес от грандов - тогда да.

Какому клубу он бы подошел больше всего?

Шандор Варга: Я вижу Артема в английском футболе. Уверен, Дзюба стал бы своим в любом чемпионате. Естественно, при поддержке и доверии тренера. Вот в "Зените" Семак в него верит, и мы видим результат.

Любимая команда Дзюбы - "Реал". Он подошел бы мадридцам?

Шандор Варга: Конечно. Но многое в футболе зависит от взаимоотношений тренера с футболистом. И потому, когда я устраиваю своего игрока в тот или иной клуб, в первую очередь для меня важно, чтобы он поговорил с наставником и лучше понимал, что от него требуется.

Полную версию интервью с Шандором Варгой читайте в ближайшее время в "РГ".