СК завершил расследование дела в отношении экс-замглавы ФСИН

Следственный комитет России завершил расследование в отношении бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова, а также замначальника финансово-экономического управления ФСИН Светланы Алексеевой и начальника отдела управления тылового обеспечения ФСИН Алексея Данилова. Об этом на сайте СКР сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Коршунова обвиняют в получении взятки и растрате в особо крупном размере, Алексеевой инкриминируются пособничество в растрате и два эпизода получения взятки, а Данилову - пособничество в растрате. По словам Петренко, Главным следственным управлением СК России собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Коршунова, Алексеевой и Данилова направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

По версии следствия, в 2015-2016 годах Коршунов и Алексеева предложили своей знакомой предпринимательнице Марине Дюковой участвовать в аукционах в электронной форме на поставку автомобильного топлива для ФСИН России. Они пообещали заключить от имени ФСИН России с подконтрольной ей фирмой "Энергоресурс" госконтракты по завышенной стоимости. Взамен Дюкова должна была передать им в качестве взятки - 10 процентов от стоимости контрактов. Роль Данилова была в формировании изначально завышенной цены контрактов.

Кроме того, как установило следствие, в начале февраля 2016 года Коршунов и Алексеева поручили подчиненным подготовить документацию на проведение аукциона на поставку сахарного песка в учреждения ФСИН. Алексеева при формировании конкурсной документации о закупке товара включила в нее заведомо невыполнимые требования о поставке более 7 тысяч тонн сахара в учреждения ФСИН России по территории всей страны в течение 20 дней. В свою очередь Дюкова предоставила во ФСИН России коммерческие предложения о возможности его поставки по завышенным ценам от аффилированных к ней компаний, не являющихся участниками рынка сахара и не имеющих опыта.

В целом, по данным Следственного комитета, действия обвиняемых нанесли государству ущерб на общую сумму более 155 миллионов рублей.

Кроме того, как напомнила Светлана Петренко, в отношении Коршунова и врио директора ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН Виталия Морусова продолжается судебное рассмотрение уголовного дела о хищении бюджетных средств на сумму более 264 млн рублей.

Также в отношении Коршунова продолжается расследование уголовного дела по эпизоду о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве следственного изолятора в Симферополе.