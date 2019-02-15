Скелетонистка Никитина заняла первое место на этапе КМ в США

Российская скелетонистка в очередной раз стала лучшей на этапе Кубка мира. В пятницу она первенствовала в американском Лэйк-Плэсиде.

По сумме двух попыток результат Никитиной составил 1:50,59 секунды. Она разделила первое место с немкой Жаклин Леллинг, показавшей аналогичное время.

Третьей стала хозяйка трассы Кендалл Везенберг с отставанием 0,51 секунды. Еще одна россиянка Юлия Канакина стала седьмой, ее отставание составило 0,89 секунды. Рената Хузина заняла восьмое место, отстав на 1,21 секунды.

Таким образом, из шести состоявшихся этапов Кубка мира Никитина выиграла три, еще на двух она стала второй. Елена лидирует в общем зачете турнира.