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Смартфон-монстр автономности выпустит Energizer. Вот как он будет выглядеть

15.02.2019,  
15:26
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Energizer Фото: Energizer
Фото: Energizer

Компания Avenir Telecom, которая занимается продвижением смартфонов под брендом Energizer, представит аппарат Max Power P18K Pop на выставке Mobile World Congress 2019 в конце февраля в Барселоне.

Странная аббревиатура "P18K" затесалась в название неслучайно - это обозначение емкости аккумулятора новинки. 18 тысяч мАч - это действительно очень много. Далеко не все повербанки могут похвастаться подобными параметрами. Одной зарядки хватит на 2 дня беспрерывного воспроизведения видео. Для музыки этот показатель выше еще в два раза. В режиме ожидания телефон без труда продержится 50 дней. Заявлена поддержка быстрой зарядки и возможность запитать смартфоном другие гаджеты через порт USB-C.

Подобные характеристики не могли не сказаться на габаритах, поэтому толщина устройства составит 18 мм. О весе устройства и вовсе деликатно умалчивается.

Вторая приставка в названии "Pop" говорит о наличии pop-up (англ. - всплывающий) селфи камеры, которая спрятана в корпус, выдвигается при необходимости и состоит из сдвоенного модуля. На задней панели камера тройная. По качеству она скорее относится к среднему уровню. Максимальное разрешение видеосъемки - 1080p.

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6,2-дюймовый экран, благодаря выдвижному механизму фронтальной камеры, не будет обезображен вырезами или "челками" в стиле iPhone X. "Сердцем" станет чипсет MediaTek Helio P70 в сочетании с 6 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти, объем которой можно расширить microSD-картами. Программной оболочкой выступит последняя версия Android 9 Pie.

О цене Energizer Max Power P18K Pop пока нет никакой информации, но новые интересные данные наверняка появятся уже очень скоро - во время проведения MWC 2019.

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