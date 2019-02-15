Смартфон-монстр автономности выпустит Energizer. Вот как он будет выглядеть

Компания Avenir Telecom, которая занимается продвижением смартфонов под брендом Energizer, представит аппарат Max Power P18K Pop на выставке Mobile World Congress 2019 в конце февраля в Барселоне.

Energizer Power Max P18K Pop features an 18,000mAh battery, dual pop-up selfie cam https://t.co/GkxC1tytQz pic.twitter.com/cM6W27JWaU — GSMArena.com (@gsmarena_com) 14 февраля 2019 г.

Странная аббревиатура "P18K" затесалась в название неслучайно - это обозначение емкости аккумулятора новинки. 18 тысяч мАч - это действительно очень много. Далеко не все повербанки могут похвастаться подобными параметрами. Одной зарядки хватит на 2 дня беспрерывного воспроизведения видео. Для музыки этот показатель выше еще в два раза. В режиме ожидания телефон без труда продержится 50 дней. Заявлена поддержка быстрой зарядки и возможность запитать смартфоном другие гаджеты через порт USB-C.

Подобные характеристики не могли не сказаться на габаритах, поэтому толщина устройства составит 18 мм. О весе устройства и вовсе деликатно умалчивается.

Вторая приставка в названии "Pop" говорит о наличии pop-up (англ. - всплывающий) селфи камеры, которая спрятана в корпус, выдвигается при необходимости и состоит из сдвоенного модуля. На задней панели камера тройная. По качеству она скорее относится к среднему уровню. Максимальное разрешение видеосъемки - 1080p.

6,2-дюймовый экран, благодаря выдвижному механизму фронтальной камеры, не будет обезображен вырезами или "челками" в стиле iPhone X. "Сердцем" станет чипсет MediaTek Helio P70 в сочетании с 6 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти, объем которой можно расширить microSD-картами. Программной оболочкой выступит последняя версия Android 9 Pie.

О цене Energizer Max Power P18K Pop пока нет никакой информации, но новые интересные данные наверняка появятся уже очень скоро - во время проведения MWC 2019.