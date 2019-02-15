Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими (на 24 июля 2018 г.)

N п/п Наименование организации Суд, вынесший решение (приговор), дата вынесения решения (приговора) и номер дела (при наличии), дата вступления решения (приговора) в законную силу

1 "Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа" Верховный Суд Российской Федерации, от 14.02.2003 N ГКПИ 03 116, вступило в силу 04.03.2003

2 "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана" Верховный Суд Российской Федерации, от 14.02.2003 N ГКПИ 03 116, вступило в силу 04.03.2003

3 "База" ("Аль-Каида") Верховный Суд Российской Федерации, от 14.02.2003 N ГКПИ 03 116, вступило в силу 04.03.2003

4 "Асбат аль-Ансар" Верховный Суд Российской Федерации, от 14.02.2003 N ГКПИ 03 116, вступило в силу 04.03.2003

5 "Священная война" ("Аль-Джихад" или "Египетский исламский джихад") Верховный Суд Российской Федерации, от 14.02.2003 N ГКПИ 03 116, вступило в силу 04.03.2003

6 "Исламская группа" ("Аль-Гамаа аль-Исламия") Верховный Суд Российской Федерации, от 14.02.2003 N ГКПИ 03 116, вступило в силу 04.03.2003

7 "Братья-мусульмане" ("Аль-Ихван аль-Муслимун") Верховный Суд Российской Федерации, от 14.02.2003 N ГКПИ 03 116, вступило в силу 04.03.2003

8 "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами") Верховный Суд Российской Федерации, от 14.02.2003 N ГКПИ03 116, вступило в силу 04.03.2003

9 "Лашкар-И-Тайба" Верховный Суд Российской Федерации, от 14.02.2003 N ГКПИ 03 116, вступило в силу 04.03.2003

10 "Исламская группа" ("Джамаат-и-Ислами") Верховный Суд Российской Федерации, от 14.02.2003 N ГКПИ 03 116, вступило в силу 04.03.2003

11 "Движение Талибан" Верховный Суд Российской Федерации, от 14.02.2003 N ГКПИ 03 116, вступило в силу 04.03.2003

12 "Исламская партия Туркестана" (бывшее "Исламское движение Узбекистана") Верховный Суд Российской Федерации, от 14.02.2003 N ГКПИ 03 116, вступило в силу 04.03.2003

13 "Общество социальных реформ" ("Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи") Верховный Суд Российской Федерации, от 14.02.2003 N ГКПИ 03 116, вступило в силу 04.03.2003

14 "Общество возрождения исламского наследия" ("Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами") Верховный Суд Российской Федерации, от 14.02.2003 N ГКПИ 03 116, вступило в силу 04.03.2003

15 "Дом двух святых" ("Аль-Харамейн") Верховный Суд Российской Федерации, от 14.02.2003 N ГКПИ 03 116, вступило в силу 04.03.2003

16 "Джунд аш-Шам" (Войско Великой Сирии) Верховный Суд Российской Федерации, от 02.06.2006 N ГКПИ 06-531, вступило в силу 16.06.2006

17 "Исламский джихад - Джамаат моджахедов" Верховный Суд Российской Федерации, от 02.06.2006 N ГКПИ 06-531, вступило в силу 16.06.2006

18 "Аль-Каида в странах исламского Магриба" Верховный Суд Российской Федерации, от 13.11.2008 N ГКПИ 08-1956, вступило в силу 27.11.2008

19 "Имарат Кавказ" ("Кавказский Эмират") Верховный Суд Российской Федерации, от 08.02.2010 N ГКПИ 09-1715, вступило в силу 24.02.2010

20 "Синдикат "Автономная боевая террористическая организация (АБТО)" Московский городской суд, от 28.06.2013 N 3-67/2013, вступило в силу 27.11.2013

21 Террористическое сообщество - структурное подразделение организации "Правый сектор" на территории Республики Крым Московский городской суд, от 17.12.2014 б/н, вступил в силу 30.12.2014

22 "Исламское государство" (другие названия: "Исламское Государство Ирака и Сирии", "Исламское Государство Ирака и Леванта", "Исламское Государство Ирака и Шама") Верховный Суд Российской Федерации, от 29.12.2014 N АКПИ 14-1424С, вступило в силу 13.02.2015

23 Джебхат ан-Нусра (Фронт победы) (другие названия: "Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам" (Фронт поддержки Великой Сирии) Верховный Суд Российской Федерации, от 29.12.2014 N АКПИ 14-1424С, вступило в силу 13.02.2015

24 Всероссийское общественное движение "Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского" Московский городской суд, от 18.02.2015 N 3-15/2015, вступило в силу 12.08.2015

25 "Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля SHAM" (Благословение от Аллаха милоственного и милосердного СИРИЯ) Московский окружной военный суд, от 28.12.2015 N 2-69/2015, вступило в силу 05.04.2016

26 Международное религиозное объединение "АУМ Синрике" (Aum Shinrikyo, AUM, Aleph) Верховный Суд Российской Федерации, от 20.09.2016 N АКПИ 16-915С, вступило в силу 25.10.2016

27 "Муджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад" Московский областной суд, от 28.04.2017 N 3а-453/17, вступило в силу 02.06.2017

28 "Чистопольский Джамаат" Приволжский окружной военный суд, от 23.03.2017 N 1-2/2017, вступил в силу 31.08.2017

29 "Рохнамо ба суи давлати исломи" ("Путеводитель в исламское государство") Московский окружной военный суд, от 22.02.2018 N 2-1/2018, вступил в силу 24.07.2018

Список предоставлен ВОС ФСБ России