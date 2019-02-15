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15.02.2019 07:30
Рубрика: В мире

США могут разрешить деятельность гуманитарных организаций в КНДР

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Госдепартамент США рассматривает возможность вывода деятельности гуманитарных организаций из-под санкций в отношении КНДР и отмены запрета на посещение этой страны.

Об этом в пятницу сообщил телеканал KBS, ссылаясь на доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Отмечается, что США обеспокоены положением северокорейцев, поэтому рассматривают решение проблемы санкций, которые "препятствуют оказанию законной помощи жителям КНДР".

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Корея
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При этом сообщается, что Вашингтон пока не планирует предоставлять гуманитарную помощь Пхеньяну на государственном уровне, пишет ТАСС.

Население КНДР сегодня - около 25,5 миллиона человек. Из доклада следует, что около 19 миллионов северокорейцев зависят от государственной системы распределения продовольствия. Более того, треть детей в возрасте от полугода до двух лет не получают необходимого количества калорий, а 25% из них страдают от хронического недоедания.

По данным ООН, гуманитарная ситуация в Северной Корее ухудшилась из-за засух, наводнений и других стихийных бедствий, обрушившихся на страну в течение последних шести лет.

Ранее сообщалось, что глобальные санкции в отношении северокорейского режима наносят ущерб поставкам медикаментов в КНДР, что негативно сказалось на здравоохранении в стране.

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