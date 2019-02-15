США могут разрешить деятельность гуманитарных организаций в КНДР

Госдепартамент США рассматривает возможность вывода деятельности гуманитарных организаций из-под санкций в отношении КНДР и отмены запрета на посещение этой страны.

Об этом в пятницу сообщил телеканал KBS, ссылаясь на доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Отмечается, что США обеспокоены положением северокорейцев, поэтому рассматривают решение проблемы санкций, которые "препятствуют оказанию законной помощи жителям КНДР".

При этом сообщается, что Вашингтон пока не планирует предоставлять гуманитарную помощь Пхеньяну на государственном уровне, пишет ТАСС.

Население КНДР сегодня - около 25,5 миллиона человек. Из доклада следует, что около 19 миллионов северокорейцев зависят от государственной системы распределения продовольствия. Более того, треть детей в возрасте от полугода до двух лет не получают необходимого количества калорий, а 25% из них страдают от хронического недоедания.

По данным ООН, гуманитарная ситуация в Северной Корее ухудшилась из-за засух, наводнений и других стихийных бедствий, обрушившихся на страну в течение последних шести лет.

Ранее сообщалось, что глобальные санкции в отношении северокорейского режима наносят ущерб поставкам медикаментов в КНДР, что негативно сказалось на здравоохранении в стране.