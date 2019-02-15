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Рубрика: В мире

США отказались от одностороннего вывода войск из Афганистана

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан во время пресс-конференции во второй день встречи министров обороны стран НАТО. Фото: AP Photo/Francisco Seco Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан во время пресс-конференции во второй день встречи министров обороны стран НАТО. Фото: AP Photo/Francisco Seco
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан во время пресс-конференции во второй день встречи министров обороны стран НАТО. Фото: AP Photo/Francisco Seco

Вашингтон не будет в одностороннем порядке сокращать свой воинский контингент в Афганистане. Все действия будут предприниматься только во взаимодействии с НАТО.

Такое заявление сделал в четверг исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан по итогам встречи министров обороны Североатлантического альянса, пишет ТАСС. Он также отметил, что получил заверения от ряда государств НАТО в готовности не только продлить, но и нарастить их участие в афганской миссии.

Фото: iStock
США усилили атаки против талибов в Афганистане

Поддержал Соединенные Штаты и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Мы продолжим помогать афганским силам, обеспечивая их обучение и финансирование. Мы намерены продолжать борьбу с терроризмом и создавать условия для мира в этой стране", - подчеркнул он.

Ранее Столтенберг заявлял, что альянс не планирует окончательный вывод своих войск из Афганистана, слухи о котором появились на фоне дипломатических усилий правительств США и Афганистана по поиску мира с движением "Талибан" (запрещено в РФ). По словам Столтенберга, НАТО продолжит военное давление на талибов, чтобы заставить их принять мирные предложения.

Военная операция в Афганистане продолжается уже более 17 лет. На пике кампании в 2010-2013 годах численность западных военнослужащих здесь превышала 150 тысяч человек. В 2014 году основные боевые силы США и НАТО были выведены. Сейчас в Афганистане базируется 14-тысячная миссия инструкторов и советников альянса. Есть данные, что государства НАТО перечисляют на поддержание афганской армии около четырех миллиардов долларов в год.

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