Столтенберг готов жить в мире, где есть русские ракеты

На Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Главным вопросом, ответ на который он безуспешно искал, было: "Как нам реагировать на непредсказуемость в сфере безопасности"? Столтенберг полагает, что реакция должна состоять из трех элементов: прочная оборона, крепкое трансатлантическое сотрудничество, многосторонность сотрудничества.

Основной темой, на которой сконцентрировался Столтенберг в первой части выступления, стал Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Мы призываем РФ воспользоваться возможностью вернуться к соблюдению договора, уничтожив верифицируемым образом ракеты. Время пошло. Но мы готовимся жить и в мире, где есть русские ракеты. НАТО не намерен разворачивать новые ракеты наземного базирования в Европе. Но работа по подготовке к угрозе вернется", пояснил Столтенберг.

На вопрос главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, который также находится на конференции, о том, сколько раз и на каком уровне эксперты стран НАТО консультировались с российскими экспертами, изучая и принимая во внимание их позицию, прежде чем применить единодушный подход на уровне Альянса, Столтенберг ответил только, что "договор не соблюдается".

Ранее 15 февраля состоялись закрытые переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и генсека НАТО на полях Мюнхенской конференции. Как сообщил МИД РФ по итогам встречи, "были обсуждены состояние безопасности в Европе и отношения Россия-НАТО".