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15.02.2019 17:45
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал советника фигуранта дела Baring Vostok банкира Кордичева

Текст: Иван Егоров
Басманный суд арестовал советника председателя правления банка "Норвик Банк", бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".
Алексей Кордичев. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Алексей Кордичев. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Алексей Кордичев. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Арестован еще один участник дела по Baring Vostok

Перед этим был арестован партнер инвестиционного фонда Baring Vostok по финансовому сектору гражданин Франции Филипп Дельпаль. По решению суда его заключили под стражу до 13 апреля 2019 года. На этот же срок была избрана мера пресечения и для гендиректора "Первого коллекторского бюро" Максима Владимирова.

Кроме Кордичева, Дельпаля и Владимирова в рамках дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" были задержаны основной фигурант - основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, а также партнер этой инвестиционной компании - Ваган Абгарян и директор по инвестициям Иван Зюзи.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Озвучена причина задержания главы Baring Vostok Майкла Калви

По данным защиты, уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом на основании материалов ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) получило от банка "Восточный" в 2015 году кредит на 2,5 млрд рублей, который впоследствии был погашен уступкой акций ПКБ.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно цены акций ПКБ. Они были оценены в сумму долга при их реальной стоимости всего в 600 тысяч рублей, что по мнению следствия, привело к фактическому хищению выданного кредита.

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