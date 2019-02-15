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15.02.2019 20:23
Рубрика: В мире

Сурков принял участие в заседании Союза добровольцев Донбасса

Текст: Иван Карташов

Совет командиров Союза добровольцев Донбасса обсудил в пятницу в Москве социальное обеспечение участников боевых действий. В работе совета принял участие помощник президента РФ Владислав Сурков.

"Основной аспект у нас - это социальные проблемы наших добровольцев", - передает обращение Суркова к участникам встречи ТАСС. Помощник президента заверил присутствующих, что "в той части, в которой мы способны содействовать в решении ваших проблем, еще раз подтверждаю, что мы будем продолжать это делать".

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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Отдельный акцент на вопросах социальной помощи участникам боевых действий сделал глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. По его словам, за все время существования организации медицинскую помощь, включая протезирование и обеспечение лекарственными препаратами, получили около 800 человек. "Протезов сделано несколько сотен, при этом стоимость некоторых из них достигала полумиллиона рублей", - подчеркнул он.

Бородай также рассказал, что союз помогает ветеранам боевых действий и с трудоустройством. При поддержке Союза добровольцев Донбасса удалось подыскать работу около 1,2 тысячам человек.

Общественная организация Союз добровольцев Донбасса была создана 27 августа 2015 года. Главными ее задачами является оформление статуса добровольцев, оказание им социальной поддержки и увековечивание памяти погибших товарищей в различных вооруженных конфликтах.
 

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