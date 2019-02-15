Найдена гробница с терракотовыми статуями династии Западная Хань

Китайские археологи обнаружили на окраине города Циндао в провинции Шаньдунь комплекс древних гробниц возрастом свыше 2000 лет.

Как сообщает Archaeology News Network, находка была сделана в Восточном Китае на полуострове Цзяодун.

Погребальный комплекс был обнаружен при помощи беспилотных летательных аппаратов и спутниковой навигации еще в прошлом году. На раскопки ушло восемь месяцев.

Главным открытием стали раскрашенные терракотовые статуи, изображающие воинов и слуг. Ученые определили, что эти артефакты были созданы в период правления династии Западная Хань (202 год до н.э. - 8 год н.э.)

По словам Линь Юхай, директора Циндаоского муниципального института культурного наследия и археологии, одной из самых больших проблем станет сохранение цветовой гаммы фигур.

Сообщается, что решать эту непростую задачу будут эксперты и археологи со всей страны.