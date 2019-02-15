Трамп объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Это позволит американскому лидеру без одобрения Конгресса получить 8 миллиардов долларов, необходимые ему для возведения стены вдоль южной границы страны. Новость о подписании положения сообщила пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс на своей страничке в Twitter в разгар беседы главы Белого Дома с журналистами.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни во время телефонного брифинга рассказал журналистам, что режим ЧП позволит Трампу получить около 8 миллиардов долларов, которые можно направить на строительство стены.

Из них 1,4 миллиарда - из бюджета Конгресса; из фондов Минфина - около 600 миллионов; из программы Министерства обороны по борьбе с наркотиками - 2,5 миллиарда. Непосредственно режим ЧП позволит получить 3,5 миллиарда долларов из средств, заложенных в бюджет на строительство объектов для нужд Пентагона.

Лидеры Демократической партии в палате представителей и сенате США Нэнси Пелоси и Чак Шумер назвали незаконным решение Трампа объявить режим ЧП и намерены обжаловать через суд.