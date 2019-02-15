Трамп посчитал себя достойным Нобелевской премии

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что достоин получить Нобелевскую премию мира, но не рассчитывает на это.

"Что касается меня, я, вероятно, никогда не получу ее, но это ничего. Они дали ее Обаме, и он даже не знал, за что", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме. Его слова передает РИА Новости.

Среди главных своих достижений он считает налаживание отношений с КНДР и лично с Ким Чен Ыном, а также предотвращение гибели мирных жителей в Идлибе.

Трамп также поделился, что в личной беседе премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал американскому лидеру, что номинировал того на Нобелевскую премию мира от имени Страны восходящего солнца.

Предыдущий президент США Барак Обама получил премию мира в 2009 году. Тогда члены Нобелевского комитета сочли достойными награды его усилия "в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми". Однако впоследствии некоторые из них сожалели о своем решении.