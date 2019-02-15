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15.02.2019 15:10
Рубрика: Культура

В Австралии обнаружена гигантская тропа динозавров

Текст: Денис Передельский
Фото: Swinburne University of Technology Фото: Swinburne University of Technology
Фото: Swinburne University of Technology

Австралийские палеонтологи обнаружили в Квинсленде дорожку из окаменелых следов сразу трех видов динозавров, оставленных друг рядом с другом.

Фото: Peng Yu/China Daily
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Как сообщается на сайте Технологического университета Суинберна, это наиболее четкие отпечатки древних ящеров, найденные на территории Австралии.

Ученые считают, что нашли тропу, по которой "путешествовали" представители трех разных видов динозавров - зауроподов, орнитоподов и тероподов. Исследователи говорят, что подобное соседство встречается невероятно редко.

По словам палеонтолога из Суинберна доктора Стивена Поропата, самый большой след оставил зауропод. Следы орнитопода и теропода оказались гораздо меньше.

Возраст находки оценен примерно в 95 миллионов лет. Ученые отмечают, что обнаруженная тропа является самой длинной из известных. Ее длина превышает 40 метров.

Она состоит из набора двух десятков отпечатков задних и передних конечностей.

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