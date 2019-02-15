Уровень зарплат на Украине вынуждает граждан ездить на заработки за рубеж

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман признал, что уровень зарплат в стране остается на низком уровне и вынуждает ее граждан в качестве трудовых мигрантов искать работу за границей.

"Мы еще не имеем тех рыночных заработных плат в широком смысле, которые бы оставляли украинцев работать на Украине", - заявил Гройсман в пятницу в эфире телеканала "Прямой".

На крайне низком уровне также остается и денежное обеспечение украинских пенсионеров.

По различным оценкам, за пределами страны работают от 3 до 6 миллиона украинцев, большинство из них - в России. По подсчетам Нацбанка Украины, в 2018 году украинские трудовые мигранты принесли стране около 11 миллиардов долларов.