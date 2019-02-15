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15.02.2019 22:55
Рубрика: В мире
Проект: Пушкинский конкурс

В Аргентине готовят пилотный проект по изучению русского языка в школе

Текст: Елена Кухтенкова
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Посольство РФ готовит к запуску проект по преподаванию русского языка, истории культуры России в одной из аргентинских школ, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

По словам дипломата, одна из основных проблем, о которой говорят соотечественники: они начинают забывать русский язык. "Это касается и подрастающего поколения, живущего в смешанных семьях, и людей, которые уехали уже давно, волей-неволей вынуждены были учить язык и постепенно на него переходили. Многие соотечественники говорят уже с акцентом", - отметил посол.

Фото: iStock
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Феоктистов также напомнил, что Россотрудничество организует в стране курсы русского языка, однако как таковой школы, где учили бы русскому языку, нет.

"Наверное, создать с нуля такую школу было бы по разным причинам затруднительно, но посмотреть на вариант, когда в аргентинской государственной школе могло бы быть преподавание русского языка, как второго, это вполне реально. Плюс после обеда, как это бывает здесь во многих языковых школах, можно было бы организовать дополнительные занятия по истории России, культуре России и так далее. Мы с нашими соотечественниками обсуждаем это", - размышляет он.

Дипломат также добавил, что в настоящее время ведется поиск пилотной государственной школы, которой был бы интересен такой проект.

В мире Южная Америка Аргентина Общество Образование
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