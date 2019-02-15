В Беларуси чествовали мастеров аграрной индустрии страны

Статистика, которая редко ошибается в своих оценках, свидетельствует, в частности, и о щедрости белорусской земли, которую в текущем столетии продолжают бережно культивировать и украшать свыше двух миллионов селян.

Республика, по признанию экспертного сообщества, богата не только своими лесными просторами, которые окаймляют свыше тридцати тысяч рек и озер, более сотни крупных водохранилищ, но и своими крупными сельскохозяйственными комплексами и пашнями, которые составляют около 40 процентов от всех ее территорий. И государство оказывает должную поддержку работникам аграрного сектора, заявил 15 февраля премьер-министр Беларуси Сергей Румас, выступая на чествовании передовиков агропромышленного комплекса РБ, информирует БЕЛТА.

В сельскохозяйственных организациях республики сейчас работают около 300 тысяч человек. За 9 месяцев прошедшего года из РБ отправлено в 92 государства мира продукции сельского хозяйства на $3793,9 млн, причем в страны СНГ - $3427,4 млн.

"Большинство белорусов вышло из деревни, имеет там свои корни и хорошо знает, какая тяжелая работа на земле. Государство много делает для работников села: помогает покупать новую технику, строить современные фермы, но, к сожалению, от этого их работа не становится более легкой", - отметил глава правительства.

Одной из важнейших задач белорусского АПК министр сельского хозяйства страны Леонид Заяц, в свою очередь, назвал обеспечение продовольственной безопасности страны. Такого изобилия и разнообразия продуктов питания на полках белорусских магазинов не было никогда, констатировал он. Задача аграриев страны заключается в том, "чтобы не только сохранить достигнутые результаты, но и приумножить их, положить на стол белорусов еще более изысканный продукт, который отвечал бы потребностям населения". Министр добавил, что за 100 лет со дня своего становления аграрная отрасль прошла достаточно сложный, трудный и тернистый путь. "За всеми достижениями белорусского села стоит огромный трудовой подвиг белорусского народа", - резюмировал министр.