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15.02.2019 05:00
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре сообщили о ранней и теплой весне

Текст: Ольга Игнатова
С праздником Сретения Господня, который отмечается сегодня, 15 февраля, связано множество народных примет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Многие из них гласят, что если на улице оттепель, то это к крайне теплой и ранней весне. В то же время, если день "не красный" (то есть некрасивый, несолнечный), то весна будет затяжной. Есть шанс проверить, так ли это.

Ведь получается некоторое противоречие. Обычно оттепель в регионах умеренного климата в зимние месяцы сопровождается осадками в виде дождя и мокрого снега.

Пока же, по предварительным прогнозам Гидрометцентра, в марте почти на всей европейской территории и в Сибири температура ожидается в пределах нормы или на градус выше. Ниже нормы может быть на Дальнем Востоке, в Забайкальском крае и Иркутской области.

Фото: iStock
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В Москве среднесуточная температура дойдет до нуля 27 марта. С этого момента наступает климатическая весна. А дальше температура с каждым днем начинает только увеличиваться.

Какой же сегодня ожидается погода в России? "На всей европейской территории 15 февраля будет очень теплая погода с температурой выше климатической нормы, - рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. - Но в то же время атлантический циклон с севера принесет осадки, то есть по большей части везде будет облачно".

В столичном регионе днем облачно, местами небольшой снег, днем до плюс двух градусов при западном ветре. В Санкт-Петербурге без осадков, днем до плюс четырех градусов. Столько же и в Калининградской области. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях небольшие осадки и тоже до плюс четырех. В Карелии - метель. В Петрозаводске - плюс три градуса.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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В Вологодской области мокрый снег, до плюс трех градусов. В Архангельской области сильный снег, метель, гололедица. Около нуля. В Мурманской области тоже сильный снег и до плюс одного градуса.

На юге - в Астрахани плюс два, в Краснодаре - плюс пять, в Сочи - плюс 10 градусов.

На Урале снежно и ветрено. В Свердловской области - минус 3-8 градусов, в Челябинской - 0 - минус пять, в Курганской - до минус 10 градусов. В Тюмени минус 3-5 градусов. Но все равно это выше нормы.

В Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае минус 2-7 градусов, в Кемеровской области до минус 12 градусов. В Красноярске - минус пять и без осадков. Превышение климатической нормы на шесть градусов.

Примерно такая же температура и во Владивостоке.

Самые холодные места на карте России - это северо-восток Якутии: там до минус 36 градусов. На западе Чукотки до минус 35 градусов. А в континентальных районах Магаданской области до минус 35-ти.

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