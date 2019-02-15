В Иране допустили связь неудачного запуска спутников с диверсией США

Власти Ирана не исключают, что за неудачными попытками страны в последнее время запустить в космос два отечественных спутника земли могут стоять диверсии со стороны США. Об этом заявил глава иранского МИД Джавад Зариф.

Как сообщило агентство IRNA, комментируя два недавних провальных запуска ИСЗ иранского производства, министр отметил, что "возможно это стало следствием диверсионной деятельности американцев". При этом Зариф добавил, что в Иране продолжается расследование, поэтому об окончательных результатах неудач иранских специалистов говорить пока рано.

Ранее американские СМИ со ссылкой на официальных представителей администрации президента США сообщили, что в Вашингтоне разработана тайная программа по саботированию ракетной программы ИРИ. В Белом доме пока не подтвердили эти сведения.

Напомним, 15 января Иран осуществил неудачный запуск спутника "Паям" ("Послание") отечественного производства. Иранской ракете-носителю не удалось набрать необходимую скорость для вывода аппарата на орбиту. Позже появились сообщения о запуске второго иранского спутника "Дусти" ("Дружба"), однако власти Исламской Республики никак не прокомментировали появившуюся информацию.