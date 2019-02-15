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15.02.2019 19:12
Рубрика: В мире

В Иране допустили связь неудачного запуска спутников с диверсией США

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Власти Ирана не исключают, что за неудачными попытками страны в последнее время запустить в космос два отечественных спутника земли могут стоять диверсии со стороны США. Об этом заявил глава иранского МИД Джавад Зариф.

Фото: AP Photo/Mehr News Agency, Mehdi Pedramkhoo
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Как сообщило агентство IRNA, комментируя два недавних провальных запуска ИСЗ иранского производства, министр отметил, что "возможно это стало следствием диверсионной деятельности американцев". При этом Зариф добавил, что в Иране продолжается расследование, поэтому об окончательных результатах неудач иранских специалистов говорить пока рано.

Ранее американские СМИ со ссылкой на официальных представителей администрации президента США сообщили, что в Вашингтоне разработана тайная программа по саботированию ракетной программы ИРИ. В Белом доме пока не подтвердили эти сведения.

Напомним, 15 января Иран осуществил неудачный запуск спутника "Паям" ("Послание") отечественного производства. Иранской ракете-носителю не удалось набрать необходимую скорость для вывода аппарата на орбиту. Позже появились сообщения о запуске второго иранского спутника "Дусти" ("Дружба"), однако власти Исламской Республики никак не прокомментировали появившуюся информацию.  

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