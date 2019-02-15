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15.02.2019 09:00
Рубрика: Власть

В Минобороны прокомментировали заявление продюсера BBC

В Минобороны России не удивлены появлением выводов продюсера BBC о постановочности кадров оказания помощи якобы пострадавшим от "химатаки" в сирийской Думе. Для Запада эти выводы являются обескураживающими. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, беспристрастное изучение аналогичных кадров, сделанных в Хан-Шейхуне в 2017 году, за которыми последовал первый ракетный удар со стороны США, неизбежно приведет к тем же самым выводам.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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В Минобороны отметили, что ранее неоднократно акцентировали внимание на том, что рано или поздно истина об этих фальсификациях "пробьет себе дорогу к свету".

По словам Конашенкова, одним из результатов фальсификаций стали негативные последствия в системе международных отношений. В частности, продавленное в июне 2018 года голосование по приданию ОЗХО так называемых "аттрибутивных", то есть "прокурорских" функций. Благодаря этому решению, на основе лживых роликов об угрозе химатак, западные столицы смогут наносить ракетные удары против любого неугодного им государства без какой-либо санкции Совета Безопасности ООН - "по настроению".

В Минобороны пожелали продюсеру телеканала BBC избежать преследования и тем более провокаций со стороны тех, поперек чьих интересов он сейчас оказался.

Напомним, продюсер BBC по Сирии Риам Далати написал в своем Twitter о том, что сцена в госпитале сирийского города Дума в Восточной Гуте, где якобы оказывали помощь пострадавшим от предполагаемой химической атаки 7 апреля 2018 года, "была без сомнения постановочной", и он "может это доказать". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, об инсценировке химатаки российская сторона утверждала с самого начала.

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