В Раде рассказали о последствиях победы Порошенко на выборах

Выступая в четверг в эфире телеканала "Наш", депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил о том, что в случае повторной победы Порошенко на президентских выборах "Украину могут растащить как лоскутное одеяло".

Мураев, который является внефракционным депутатом и кандидатом на пост президента страны, а также владельцем телеканала "Наш", пояснил, что за пять лет правления Порошенко Украина умудрилась поссориться со всеми соседями, а сам украинский президент "делает все, чтобы разбудить большой пожар". Как сообщает РИА Новости, Мураев напомнил о том, что за эти годы из страны уехало девять миллионов работоспособного населения, а экономика Украины находится в глубоком пике.

Напомним, что президентские выборы в этой стране состоятся 31 марта. Накануне стало известно, что их фаворитом, согласно данным социологических опросов, стал шоумен и актер Владимир Зеленский с 23-24 процентами голосов. На втором месте находится экс-премьер Юлия Тимошенко, имея около 20 процентов в рейтинге доверия избирателей, на третьем - Порошенко с 13-14 процентами голосов.