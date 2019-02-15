В России появятся 14 новых территорий опережающего развития

В России в ближайшее время появятся 14 территорий опережающего социально-экономического развития: 11 из них будут образованы в моногородах, еще три - в закрытых административно-территориальных образованиях. Соответствующее постановление подписал сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Я только что подписал постановления правительства о создании 14 территорий опережающего социально-экономического развития", - сообщил Медведев на совещании с губернаторами.

В список ТОРов, который уже опубликован на сайте правительства, вошли "Решетиха" и "Володарск" (Нижегородская область), "Глазов" (Удмуртия), "Чапаевск" (Самарская область), "Менделеевск" (Татарстан), "Северск" (Томская область), "Новоуральск" и "Лесной" (Свердловская область), "Нефтекамск", "Белорецк", "Благовещенск" (Башкирия), "Костомукша" (Карелия), "Катайск" (Курганская область), а также "Ясный" (Оренбургская область).

Отметим, что на территориях опережающего социально-экономического развития действует льготное налогообложение и упрощенные административные процедуры. В настоящий момент в нашей стране действуют 100 ТОРов, 19 из них расположены на Дальнем Востоке.