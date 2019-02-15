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15.02.2019 16:51
Рубрика: Общество

В России разработали приложение для реабилитации после инсульта

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Петербургские врачи разработали мобильное приложение для пациентов с тяжелыми речевыми осложнениями. С такой проблемой часто сталкиваются люди, перенесшие инсульт. Разработка содержит задания, которые помогают пациентам улучшить понимание речи, а также восстановить навыки чтения и письма.

"Вопросы реабилитации пациентов сейчас все больше переходят в амбулаторные условия. И домашнее лечение с использованием IT-технологий уже становится частью нашей жизни, - заметил главврач ГБУЗ Московской области "Психоневрологическая больница для детей с поражением ЦНС с нарушением психики" Олег Лапочкин в беседе с "Вечерней Москвой". - Это касается как речевых, так и двигательных осложнений после инсульта с использованием определенных реабилитационных аппаратов".

Фото: Сергей Михеев
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Тем не менее, даже современные технологии не способны заменить настоящих врачей - применяя подобные приложения, можно значительно расширить методы лечения пациентов в амбулаторных условиях, но только после предварительной консультации врача и под контролем специалистов в ходе лечения.

В идеале занятия для восстановления речи нужно проходить регулярно под строгим руководством логопеда, считает Лапочкин.

"Но если занятия уже не раз отработаны, а пациент прекрасно понимает, как заниматься и тренироваться, то приложение может ему помочь, - отмечает невролог. - Я считаю, инициатива петербургских врачей может доказать свою эффективность".

Впрочем, популярность мобильных приложений в медицине сегодня легко объяснима - современные люди буквально не выпускают из рук смартфоны. Поэтому актуальность разработки петербургских врачей не вызывает сомнений. К тому же, когда речь идет об инсульте. По словам главного внештатного специалиста невролога Департамента здравоохранения Москвы Николая Шамалова, каждый год только в столице порядка 30 тысяч граждан поражает инсульт. В связи с этим медучреждения стараются вводить все более высокотехнологичные методы лечения. В функционировании сосудистых центров задействовано более 800 врачей, обладающих опытом работы с высокотехнологичным оборудованием. Все эти меры привели к результатам, которые говорят сами за себя: за последние 8 лет смертность от инсультов в Москве снизилась с 31,4% до 18,6%.

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